Ahlat'ta park halinde otomobil alev aldı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde park halinde alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 26.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:31
Bitlis'in Ahlat ilçesinde park halinde alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Selçuklu Çarşısı'nda park halindeki 25 ACD 183 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.