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        Ahlat'ta park halinde otomobil alev aldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde park halinde alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:31
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        Ahlat'ta park halinde otomobil alev aldı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde park halinde alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Selçuklu Çarşısı'nda park halindeki 25 ACD 183 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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