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        Bitlis'te elektrik arıza ekiplerinin kış hazırlığı sürüyor

        Bitlis'te elektrik arıza ekipleri, kış öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:04
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        Bitlis'te elektrik arıza ekiplerinin kış hazırlığı sürüyor
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        Bitlis'te elektrik arıza ekipleri, kış öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürlüğü ekipleri, zorlu geçen kış mevsimi öncesi kırsal alandaki iletkenleri onarmak için çalışma yürütüyor.

        VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, yaptığı açıklamada, kışın kesintisiz enerji sağlamak için hazırlık yaptıklarını söyledi.

        Demir, "Malumunuz zor bir kış bizi bekliyor. Ciddi yağış alan bir bölgede hizmet vermekteyiz. Bu bölgede enerji arzını sağlamak gerçekten zor. Ancak gerek personelimizin özverisi, gerek şebekelere yaptığımız bakım onarım ve yeni yatırım çalışmalarımızla kışın kaliteli bir enerji arzını vatandaşlarımıza sağlayacağız.Bu bağlamda bakım onarım çalışmalarımız sürekli devam ediyor." dedi.

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