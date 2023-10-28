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        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:18
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        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
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        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

        Van Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi çelengini, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi de Garnizon Komutanlığı çelengini sundu.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        - Bitlis

        Bitlis'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bayrak yürüyüşü ve çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Bitlis Şehitliği'nde, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri, polisler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler, 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Karaömeroğlu ile Tanğlay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Tören, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 balon uçurulması ve Vangölü Aktivistleri Derneği üyelerinin bisiklet turuyla son buldu.

        - Hakkari

        Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

        - Muş

        Muş Valisi Avni Çakır ve Belediye Başkanı Feyat Asya'nın Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törenin ardından Vali Çakır, İl Jandarma Komutanlığının açtığı stantta çocuklara lokma tatlısı dağıttı.

        Törene İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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