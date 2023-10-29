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        Bitlis'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

        Bitlis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:06 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:06
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        Bitlis'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi
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        Bitlis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Polisevinde düzenlenen programda konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, Cumhuriyet Bayramı'nın kentte gururla kutlandığını söyledi.

        Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresinin, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlanan herkese fert olma hakkını verdiğini ve sorumluluğunu yüklediğini belirten Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İlimizde de büyük gelişme ve ilerleme kaydedilmiştir. Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan yaş pasta kesimi ile sona eren programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, İl Emniyet Müdürü İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

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