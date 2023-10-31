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        Ahlat'ta öğrenciler "Gençlerin Gözünden Cumhuriyet" konulu sunumlar yaptı

        Bitlis"in Ahlat ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Gençlerin Gözünden Cumhuriyet" konulu sunumlar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 19:22 Güncelleme: 31.10.2023 - 19:22
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        Ahlat'ta öğrenciler "Gençlerin Gözünden Cumhuriyet" konulu sunumlar yaptı
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        Bitlis"in Ahlat ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Gençlerin Gözünden Cumhuriyet" konulu sunumlar yaptı.

        Halk Eğitimi Merkezinde Ahlat Kaymakamlığınca düzenlenen programda, lise öğrencileri "Cumhuriyet ve eğitim, "Cumhuriyet ve gençlik", "Cumhuriyet ve sanat", "Cumhuriyet ve kültür", "Cumhuriyet ve bilim", "Cumhuriyet ve spor" konularında sunum yaptı.

        Katılımcılardan ilgi gören sunumlar, Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi, Ahlat Sadullah Gencer Anadolu Lisesi, Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ali Ayber Anadolu Lisesi, Ahlat Bilim Sanat Merkezi, Ahlat Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ahlat Erzen Hatun Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

        Kaymakam Batuhan Bingöl, öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti, hediyeler verdi.

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