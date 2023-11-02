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        Bitlis'te bir iş yerinde 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'te bir iş yerinde yapılan aramada 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:06
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        Bitlis'te bir iş yerinde 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Bitlis'te bir iş yerinde yapılan aramada 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 3 parça halinde 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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