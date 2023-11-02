Bitlis'te bir iş yerinde 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'te bir iş yerinde yapılan aramada 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis'te bir iş yerinde yapılan aramada 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 3 parça halinde 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.