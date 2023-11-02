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        Tatvan Devlet Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı

        Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:44
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        Tatvan Devlet Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı
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        Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı.

        Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından açılan poliklinikte Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Akşit Yaşar ile Dr. Şerife Kaya, haftanın iki günü vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

        Hastanesi başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, yaptığı açıklamada, her hafta çarşamba ve perşembe günleri polikliniğin vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti.

        Reyhanlı, "Sigara kullananlara öncelikle göğüs hastalıkları polikliniklerimizde muayene ve tetkikler yapılacak. Tütün Bağımlılık Anketi doldurulacak ve bağımlılık derecesine göre kişiye özel tedavi yaklaşımları planlanacak. Alo 171'i arayarak destek alabilecek olan danışanlar, aynı zamanda MHRS ve 182 randevu sisteminden randevu oluşturabilecek." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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