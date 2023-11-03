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        Bitlis Eren Üniversitesi'nde Filistin için kermes düzenlendi

        Bitlis Eren Üniversitesi'nde Filistinliler için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:36 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:33
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        Bitlis Eren Üniversitesi'nde Filistin için kermes düzenlendi
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        Bitlis Eren Üniversitesi'nde Filistinliler için kermes düzenlendi.

        Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEKGEM) tarafından düzenlenen kermeste elde edilen gelirin Filistin halkına gönderileceği bildirildi.

        Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen kermesin açılışını Vali Erol Karaömeroğlu ve Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş yaptı.

        Kermes hakkında değerlendirmede bulunan Elmastaş, "Üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Filistin halkının yanında olmak ve onlara destek olmak için böylesi bir etkinlikte yer almak çok önemli." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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