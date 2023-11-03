Bitlis Mevlana Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan caminin açılışı yapıldı Bitlis Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yapılan "Bitlis Mevlana Millet Bahçesi" ile Ersan ailesinin inşa ettirdiği caminin açılışı gerçekleştirildi.

Bitlis Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yapılan "Bitlis Mevlana Millet Bahçesi" ile Ersan ailesinin inşa ettirdiği caminin açılışı gerçekleştirildi.

Bitlis Mevlana Millet Bahçesi ve Ersan Merkez Cami'nin açılışı için düzenlenen törende konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, parkların 7'den 70'e herkesin ihtiyaç duyduğu alanlar olduğunu söyledi.

Millet bahçesi ile caminin vatandaşlar için önemli birer buluşma noktası olacağını belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Parkımız, yeşilin ve huzurun birleşim noktası olarak sizleri ağırlayacak, camimiz ise manevi değerleri ön planda tutarak günlük hayatımıza anlam katacaktır. Bir şehir ne kadar sosyal yaşam alanına sahipse içinde yaşayan insanlar da o kadar mutlu demektir. Bugün sadece millet bahçesini değil, Ersan Merkez Cami'nin de açılışını yapıyoruz. Camiler, medeniyetimizin simgeleridir. Şehirlerimizin, köylerimizin simgeleridir. Milletimizin iskan olduğu, vatan bildiği yerlere kurulmuş mühürlerdir. Camimizi yaptıran hayırsever iş insanı Atilla Ersan'ın şahsında Ersan ailesine, bu güzel hizmetleri için Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay'a ve emeği geçenlere teşekkür ederim."

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 2018'de tüm illerde başlattığı millet bahçesi projelerinin bir örneğini Bitlis'te görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

AK Parti'nin belediyecilik hizmetlerine çok önem verdiğini dile getiren Bedirhanoğlu, "Her zaman daha iyiye ulaşmanın çabası içinde olacağız. Bizler birileri gibi laf üretmiyoruz. Biz AK Parti iktidarları olarak hizmet ve eser üretiyoruz. İşte bugün bu güzel hizmet ve eserin açılışını yapıyoruz. Hem millet bahçemizi hem de kıymetli Ersan ailesinin yaptırdığı camının açılışını gerçekleştiriyoruz. Millet bahçemiz hemşerilerimizin nefes alacağı, vakit geçireceği ve yeşille iç içe güzel bir bahçe olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da kentte ilk defa millet bahçesi açılışı yapıldığını aktardı.

Millet bahçesini, Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla inşa ettiklerini anlatan Tanğlay, şunları kaydetti:

"Bitlis'te atıl durumdaki 92 bin metrekare alanı yeşil alan olarak ilimize kazandırdık. Millet bahçemizde spor, oyun ve oturma alanları, yürüyüş parkurları, gençlik merkezi ve cami yer alıyor. Bu güzel hizmeti yapmak bize nasip oldu. Burası 5 bin kamyon dolgu aldı. Çok zor bir işti ve biraz uzun sürdü ama ilimize güzel bir hizmet yaptığımıza inanıyoruz. Bitlis'te 2019'dan bu yana tarih yazdık. Dere Üstü Islah Projesi, Tatvan Belediyesi ile yaptığımız otogarımızı, eski stadyumun yanında antrenman salonu, kadın merkezinin açılışlarını yapacağız. Alt ve üst yapıyla Bitlis'i hak ettiği yere taşıyoruz. AK belediyeciliğin farkını Bitlislilere, hemşerilerimize ve tüm Türkiye gösteriyoruz."

AK Parti eski Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de millet bahçesi ve caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bitlis, son 20 yıldır sağlık, eğitim, ulaşım, sanayi, istihdam ve her alanda gelişiyor, güzelleşiyor. Bu zor hizmeti Bitlis'e kazandıran başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, 27. dönem AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, iş insanı Atilla Ersan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.