Ahlat'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Ulu Cami önünde bir araya gelen Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri Kuran-ı Kerim okudu.

Ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları Temsilcisi Lütfü Eminoğlu, İsrail'in saldırılarını bir an önce sonlandırması gerektiğini söyledi.

Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik yaptığı savaş suçlarına karşı yapılması gerekenler hakkında toplanmış bulunuyoruz. Bugün Filistin'de, Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da Müslümanların inancı ve kutsalları, siyonist işgalcilerin postallarıyla çiğnenmektedir. Bu kutsallarımıza sahip çıkmak namaz kılmak, oruç tutmak kadar ehemmiyetli bir ibadettir. Bizler bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz ve diyoruz ki, canımızla, kanımızla, malımızla ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız."

Basın açıklamasının dua edildi.