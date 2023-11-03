Ahlat'ta "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" adlı fotoğraf sergisi açıldı Bitlis'in Ahlat ilçesinde "100 Yıldır Aynı Aşk ve Hayacanla" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "100 Yıldır Aynı Aşk ve Hayacanla" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Ahlat Devlet Hastanesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında açılan sergide, Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne kadar sunulan sağlık hizmetlerinin yer aldığı fotoğraflar sergilendi.

Hasta, hasta yakınları ve personellerin ziyaret ettiği serginin açılışını İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici yaptı.

Hastaneye yeni atanan doktorları ziyaret eden Ekici, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Serginin açılışına İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cansu Cengiz, Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Yozgat ve Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Salih Akçınar katıldı.