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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te İsrail menşeli ürünlere boykot kararı

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'taki bazı kurumlar, Filistin'e yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail menşeli ürünleri boykot kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:07
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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te İsrail menşeli ürünlere boykot kararı
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'taki bazı kurumlar, Filistin'e yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail menşeli ürünleri boykot kararı aldı.

        Van'da Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında toplanan Tuşba Belediye Meclisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Meclis üyeleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk, genç, yaşlı binlerce kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e tepki gösterdi.

        Belediye Başkanı Akman da "Hastaneleri bombalayarak çoluk çocuk demeden insanları katlediyorlar. Bu da yetmiyormuş gibi ABD ve ortakları, uçak, savaş gemileri ve silah göndererek İsrail'e destek veriyor. Yapılan bu vahşeti kabul etmiyoruz. Bu zulmü lanetliyoruz." dedi.

        Akman, belediye ve tüm iştiraklerinde yiyecek, içecek ve temizlik malzemelerinde İsrail menşeli ürünlerin alımı, satımı ve kullanımını durdurduklarını ifade etti.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de büyük bir soykırımın yaşandığına dikkati çekti.

        İsrail'in katliamlar yaparak Gazze'yi işgal etmeye çalıştığını belirten Şevli, "İsrail, her gece çocukların, kadınların ve mazlumların üzerine bombalar yağdırılıyor. Saldırıların bir an önce durmasını istiyoruz. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı tüm işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satışı yapılmıyor." dedi.

        ​​​​​​​Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin'in yanındayız ve zalimlerin karşısındayız. Belediyemize ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünlerini satmıyoruz." ifadelerini kullandı.

        İpekyolu Belediyesinin sosyal medya hesabından "Boykotta biz de varız" başlığıyla yapılan paylaşımda da belediyenin, İsrail firmalarının ürünlerinin sosyal tesislerdeki satışını durdurduğu kaydedildi.

        Paylaşımda, "Hizmetlerimizi yerel ve adil ürünlerle destekleyerek, dayanışma ruhunu yükseltiyoruz." ifadesine yer verildi.

        - Bitlis

        Bitlis Eren Üniversitesinden "Filistin'in yanındayız, boykot ediyoruz" başlığıyla yapılan paylaşımda, üniversite bünyesindeki bütün sosyal tesislerde, İsrail menşeli ürünlerin satışının durdurulduğu bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü de sosyal medya hesabından, kentteki tüm okul ve bağlı kurumlarda İsrail menşeli ürünlerin satışının yapılmayacağını duyurdu.

        - Hakkari

        Hakkari Belediyesince sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Filistin'e yapılan zulme sessiz kalmıyoruz. Boykotta biz de varız. Milletimizin büyük bir özenle gerçekleştirdiği boykota Hakkari Belediyesi olarak destek veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Hakkari Üniversitesinin paylaşımında da "Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların sosyal tesislerimizde satışı yapılmamaktadır." denildi.

        - Muş

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yazılı açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını ifade etti.

        İsrail'in her gün yeni saldırılarla katliamlar yaptığını anlatan Asya, şunları kaydetti:

        "Kendi topraklarında zulme maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin acısı yüreğimizde. Hukuk tanımayan İsrail'in katliamlarının sonlandırılması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir diplomasi yürütülüyor. Biz de sosyal tesislerimizde İsrail menşeli ürünlerin satışını boykot ederek Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren tesislerde İsrail menşeli hiçbir ürününün satışı yapılmamaktadır."

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da "İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım ve katliam sebebiyle, İsrail'e destek veren şirketleri ve bunların ürettiği ürünleri Muş Alparslan Üniversitesi kampüsümüzdeki sosyal tesislerimizde boykot etme kararı almış bulunmaktayız. Zulme karşı olan bu tutum kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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