Bitlis'te polislerin yaralı halde bulduğu köpek tedaviye alındı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yolda yaralı halde bulduğu köpek, tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli polisler, Gevaş-Tatvan kara yolundaki devriye görevi sırasında yaralı köpeği fark etti.

Polisler, araçlarına aldıkları köpeği, tedavisi için Tatvan Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

Yaralı köpeğin tedavisine başlandı.