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        Bitlis'te polislerin yaralı halde bulduğu köpek tedaviye alındı

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yolda yaralı halde bulduğu köpek, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:05
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        Bitlis'te polislerin yaralı halde bulduğu köpek tedaviye alındı
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        Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yolda yaralı halde bulduğu köpek, tedavi altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli polisler, Gevaş-Tatvan kara yolundaki devriye görevi sırasında yaralı köpeği fark etti.

        Polisler, araçlarına aldıkları köpeği, tedavisi için Tatvan Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

        Yaralı köpeğin tedavisine başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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