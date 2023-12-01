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        Bitlis'te ihtiyaç sahibi üç engelliye akülü araç verildi

        Bitlis'te ihtiyaç sahibi üç engelliye akülü araç hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:35
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        Bitlis'te ihtiyaç sahibi üç engelliye akülü araç verildi
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        Bitlis'te ihtiyaç sahibi üç engelliye akülü araç hediye edildi.

        Hollanda İnsani Yardım Vakfı tarafından Bitlis'teki ihtiyaç sahibi engellilere akülü araç gönderildi.

        Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gönderilen akülü araçlar, Valilik bahçesinde düzenlenen programla üç engelliye teslim edildi.

        Programda konuşan Vali Erol Karaömeroğlu her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.

        Karaömeroğlu, "Hollanda İnsani Yardım Vakfı, her sene engellilerimiz için akülü araç gönderiyor. Bu sene de 3 akülü araç gönderildi. Biz de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza teslimatımızı yaptık. Allah çocuklarımıza iyi günlerde binmeyi nasip etsin. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Allah onların mutluluklarını daim eylesin." dedi.

        Engelli Ümmü Gülsüm Varışlı'nın babası Metin Varışlı da Hollanda İnsanı Yardım Vakfı yöneticilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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