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        Bitlis AFAD İl Müdürü Tunçtan'dan Rektör Elmastaş'a ziyaret

        Bitlis AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:14 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:28
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        Bitlis AFAD İl Müdürü Tunçtan'dan Rektör Elmastaş'a ziyaret
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        Bitlis AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan bilgilendirmeye göre, Tunçtan, beraberindeki eğitim uzmanı Engin Eribol ve jeoloji mühendisi Ali Engin Göksu ile Rektör Elmastaş ile makamında bir araya geldi.

        Üniversite bünyesinde kurulan Afet ve Acil Durum Koordinatörlüğünün çalışmalarının ele alındığı görüşmede Tunçtan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde eğitimli ve donanımlı ekiplerin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade etti. ​​​​​​​

        Elmastaş ise Tunçtan ve ekibine gerçekleştirilen gönüllü eğitimleri için teşekkür ederek, afetlere hazırlık konusundaki işbirliklerini artırma konusunda istekli olduklarını dile getirdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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