Cezaevlerinde üretilen ürünler Bitlis'te açılan mağazada satışa sunuldu

Bitlis'te, Türkiye genelindeki cezaevlerinde üretilen ürünlerin satılacağı Adalet Bakanlığı İşyurtları Satış Mağazası ile kafeterya açıldı.

Bitlis Adilyesi'nde oluşturulan kafeterya ve satış mağazasının açılışını gerçekleştiren Vali Erol Karaömeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca ve Bitlis Açık Cezaevi Müdürü Hakan Turan'dan bilgi aldı.

Vali Karaömeroğlu, Türkiye genelindeki cezaevlerinde kalan mahkumların ürettiği el işi, giyim ve gıda ürünlerinin yer aldığı mağazayı gezdi.

Açılışa, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Arslan Akpınar katıldı.

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