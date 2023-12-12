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        Cezaevlerinde üretilen ürünler Bitlis'te açılan mağazada satışa sunuldu

        Bitlis'te, Türkiye genelindeki cezaevlerinde üretilen ürünlerin satılacağı Adalet Bakanlığı İşyurtları Satış Mağazası ile kafeterya açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 21:57 Güncelleme: 12.12.2023 - 22:20
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        Cezaevlerinde üretilen ürünler Bitlis'te açılan mağazada satışa sunuldu
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        Bitlis'te, Türkiye genelindeki cezaevlerinde üretilen ürünlerin satılacağı Adalet Bakanlığı İşyurtları Satış Mağazası ile kafeterya açıldı.

        Bitlis Adilyesi'nde oluşturulan kafeterya ve satış mağazasının açılışını gerçekleştiren Vali Erol Karaömeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca ve Bitlis Açık Cezaevi Müdürü Hakan Turan'dan bilgi aldı.

        Vali Karaömeroğlu, Türkiye genelindeki cezaevlerinde kalan mahkumların ürettiği el işi, giyim ve gıda ürünlerinin yer aldığı mağazayı gezdi.

        Açılışa, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Arslan Akpınar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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