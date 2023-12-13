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        Bitlis'te yangın çıkan kafe kullanılamaz hale geldi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kafede çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:02
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        Bitlis'te yangın çıkan kafe kullanılamaz hale geldi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kafede çıkan yangın söndürüldü.

        Yeşilmezra Mahallesi'nde bulunan seyir terasındaki kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanlar ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Tatvan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlere müdahale eden ekiplerce kontrol altına alınan yangında, kafe kullanılamaz hale geldi.

        Ekiplerin kafedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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