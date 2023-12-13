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        "Bitlis'te Özelim" projesinin açılışı yapıldı

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nun himayelerinde hazırlanan ve çeşitli kurumların desteğiyle hayata geçirilen "Bitlis'te Özelim" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:38
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        "Bitlis'te Özelim" projesinin açılışı yapıldı
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nun himayelerinde hazırlanan ve çeşitli kurumların desteğiyle hayata geçirilen "Bitlis'te Özelim" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

        TOKİ 3. Etap Gençlik Merkezinde düzenlenen programda konuşan Vali Karaömeroğlu, son yıllarda salgının da etkisiyle özel gereksinimli bireylerin spora ve toplumsal faaliyetlere olan ilgilerinde azalma yaşandığını söyledi.

        Bireylerin ev ortamlarında hareketsiz kalmaları ve sosyal olarak birbirlerinden uzaklaşmalarının yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

        "Proje kapsamında Bitlis'teki 5 okulda birinci, ikinci ve üçüncü kademe öğrencilerine eğitim verilmektedir. Eğitim alan özel gereksinimli bireyler ile sportif faaliyetlere ve çeşitli sosyal kültürel etkinliklere başlanacaktır. Projenin gidişatına göre kapsamı genişletilecektir. Proje başlangıç tarihinden itibaren katılımcı sayısına göre ilk etapta her hafta çarşamba günü öğleden sonra 3 tesisimizde sportif faaliyetler, kültürel ve sanatsal etkinlikler komisyonca görevlendirilen alanında uzman kişiler eşliğinde gerçekleştirilecektir. Projede ilk etapta badminton, masa tenisi, jimnastik, tenis, judo, güreş, yüzme, bocce olmak üzere altı branşta ve çeşitli sosyal kültürel etkinlikler yapılacaktır."

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, özel gereksinimli öğrenciler ve velileri katıldı.

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