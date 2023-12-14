Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri, Uluslararası Silmo İstanbul Optik Fuarı'na katıldı

        Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı öğrencileri, "Uluslararası Silmo İstanbul Optik Fuarı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri, Uluslararası Silmo İstanbul Optik Fuarı'na katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı öğrencileri, "Uluslararası Silmo İstanbul Optik Fuarı"na katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fuara katılan öğrenciler, sektördeki profesyonellerle tanışma, optisyenlik programındaki bilgi ve becerilerini sergiledi.

        Fuarda yeni bilgiler öğrenen öğrenciler, hem mesleki eğitim alma hem de sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip etme imkanı buldu.

        Öğrencilere, öğretim görevlisi Hanifi Demir ve doktor öğretim üyesi Kenan Kendilci eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, yurtta kalan öğrencileri ziyaret...
        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, yurtta kalan öğrencileri ziyaret...
        "Bitlis'te Özelim" projesinin açılışı yapıldı
        "Bitlis'te Özelim" projesinin açılışı yapıldı
        Bitlis'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yara...
        Bitlis'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yara...
        Bitlis'te yangın çıkan kafe kullanılamaz hale geldi
        Bitlis'te yangın çıkan kafe kullanılamaz hale geldi
        Cezaevlerinde üretilen ürünler Bitlis'te açılan mağazada satışa sunuldu
        Cezaevlerinde üretilen ürünler Bitlis'te açılan mağazada satışa sunuldu
        Bitlis'te vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü
        Bitlis'te vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü