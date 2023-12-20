Paris Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Nurcihan Ekinci, zirve hesabı yapıyor: ŞENER TOKTAŞ - 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Bitlisli para tekvandocu Nurcihan Ekinci, olimpiyat şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞENER TOKTAŞ - 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Bitlisli para tekvandocu Nurcihan Ekinci, olimpiyat şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Küçük yaşta yüksekten düşme sonucu sol kolunu kaybeden ve öğretmeninin yönlendirmesiyle 10 yıl önce tekvandoya başlayan Ekinci, kısa sürede başarılı sporcuları arasında yer aldı. Uluslararası şampiyonalara katılarak adından söz ettiren Ekinci, hem ailesine hem de ülkeye büyük gurur yaşattı.

Avrupa serisini tamamlayan, 2 yıl önce düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olan Ekinci, 2024'te yapılacak Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından gelecek yıl 28 Ağustos'ta başlayacak Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan sporcular arasında yer alan Ekinci, her sporcunun hayali olan olimpiyatlara Bitlis'ten giden ilk sporcu olmanın da gururunu yaşıyor.

Türk bayrağını göndere çektirmek ve altın madalya ile kente dönmek için hocalarının nezaretinde çalışan Ekinci, AA muhabirine, 10 yıl önce yola çıktığındaki hedefleriyle şimdiki hedefleri arasında büyük farkın olduğunu söyledi.

- "Başarmak isteyen herkese bu azmim umut olsun"

Tekvandoya başladığında "yapamaz, gidemez, başaramaz" diyen herkesi şaşırttığını belirten Ekinci, özverili, azimli ve profesyonel çalışmanın karşılığını aldığını ifade etti.

Bugüne gelmek için çok çalıştığını, çaba gösterdiğini anlatan Ekinci, şunları kaydetti:

"Derece yaptığımızda seviniyoruz ama madalya alamadığımızda üzülüyoruz. 10 yıl böyle geçti. Küçücük bir yerden gelip 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na gitmeye hak kazanmış bir sporcu olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bunu tek başıma yapmadım. Ailem, beni sevenler, destekleyenler ve en önemlisi antrenörümle bu zorlu süreci geçirdik. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nı da dereceyle taçlandırıp, ülkemi, ailemi ve beni seven, destekleyen, inanan herkesi sevindirmeyi amaçlıyorum. Sporcu olmak ve bu yolda ilerlemek isteyen herkese, bütün kadınlara umut olmak istiyorum. Başarmak isteyen herkese bu azmim umut olsun."

Şimdiye kadar çok önemli dereceler elde ettiğini anımsatan Ekinci, "Avrupa serisini tamamlamış, dünya ikinciliğini elde etmiş bir sporcu olarak kariyerimde dünya birinciliği ve olimpiyat derecem eksik. Bunu da tamamlamayı hedefliyorum. Çalışmalarım ve umudum bu yönde. Bütün bu başarıları ve emeğimi özellikle başta çocuklar olmak üzere Gazze halkına atfediyorum." dedi.

- "Verdiğimiz emek taçlandı"

Tekvando Milli Takım Antrönerü Sezer Köksal ise Ekinci ile 10 yıl önce çalışmaya başladıklarını bildirerek, "Gerçekten bu kadar büyük hayallerimiz yoktu. Çünkü olimpiyat bir sporcu ve antrenör için zirve demek. Allah'a şükürler olsun 10 yılda verdiğimiz emek çok güzel bir haberle taçlandırıldı. Nurcihan Ekinci, ilk 8 kotanın içinde yer alarak Türkiye adına 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılacak." dedi.

Bitlis tarihinde bir ilki yaşadıklarını ifade eden Köksal, tekvandoda olimpiyata sporcu göndermekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Haklı bir gurur yaşadıklarını dile getiren Köksal, "Nurcihan, bana haberi verince elimde su vardı içemedim, heyecandan yutkunamadım. Çok şükür hayallerimiz gerçekleşti ama sevdamız bitmedi. Son bir hayalimiz var. Olimpiyat kürsüsünde Türk bayrağımızı birinci olarak dalgalandırmak istiyoruz. İnşallah Bitlis'e eli boş dönmeyeceğiz. Nurcihan, 'engelliyim, yapamam' demedi ve başardı. Kendinize inanıyorsanız, güveniyorsanız başarabilirsiniz. Umarım Nurcihan, herkese örnek olur. Bitlis'te 350'in üzerinde tekvandocu var ve yüzde 75'i kızlardan oluşuyor. Bunun büyük bir kısmı Nurcihan'ı örnek alarak geliyor. Herkese öz güven verdi." diye konuştu. ​​​