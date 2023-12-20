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        Bitlis'te trafik kurallarına uymayan 3 bin 536 sürücü hakkında işlem yapıldı

        Bitlis'te gerçekleştirilen uygulamalarda trafik kurallarına uymayan 3 bin 536 sürücü hakkında işlem yapıldı, 127 araç ise trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:17
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        Bitlis'te trafik kurallarına uymayan 3 bin 536 sürücü hakkında işlem yapıldı
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        Bitlis'te gerçekleştirilen uygulamalarda trafik kurallarına uymayan 3 bin 536 sürücü hakkında işlem yapıldı, 127 araç ise trafikten men edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kazaların oluşumunda büyük paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 1-19 Aralık tarihlerinde trafik ekiplerince hız denetimi gerçekleştirildi.

        Dron ve MOBESE'lerden de yararlanılan denetimlerde, yasal hız sınırının üzerinde araç kullanan ve diğer kuralları ihlal eden 3 bin 536 araç sürücüsüne işlem uygulandı, 127 araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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