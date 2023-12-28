Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te "Gazze bizim neyimiz olur?" konferansı düzenlendi

        Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Akademi ve Gençlik Kulübü tarafından "Gazze bizim neyimiz olur?" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 19:30 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te "Gazze bizim neyimiz olur?" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Akademi ve Gençlik Kulübü tarafından "Gazze bizim neyimiz olur?" konferansı düzenlendi.

        İslami İlimler Fakültesinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan BEÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, Gazze'de zulmün 1937'de başladığını söyledi.

        Yeni bir süreç olmayan ve İsrail'in kuruluş felsefesinin altındaki zulüm sürecinin bugüne kadar devam ettiğini belirten Palabıyık, "Şu ana kadar binlerce Filistinli şehit edildi. Kudüs, bir coğrafya meselesi değil, iman ve ümmet meselesidir. Maalesef ümmet meselesine bütün dünya halkları ellerinden geldiği kadar destek veriyor ancak sessiz kaldıklarına da şahit oluyoruz. Bu yüzden yük bizim omuzlarımızda. Bu yükü paylaşarak altından kalkmak hepimizin görevi." diye konuştu.

        Savaşta babasını, kardeşini ve çok sayıda yakınını kaybeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Asmaa Younıs ise Atatürk Üniversitesini kazandığı için 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

        Van'a 5 ay önce yerleştiğini kaydeden Younıs, Gazze'deki savaşı ve yaşadıkları acıları şöyle anlattı:

        "Babam ve 3 gün sonra kardeşim şehit oldu. Babamı şehit olmadan üç gün önce görmüştüm. İsrail hastanenin tahliye edilmesi için 5 dakika vermişti. Kardeşim de babamın refakatçisiydi. İsrail 3'ncü dakikada hastaneye bomba attı. Babam felçli olduğu için kalkamıyordu. Annem bana 5 görüntü gönderdi. Babamın bedeni parçalanmıştı. Şehit kızı olmaktan onur duyuyorum dedim. Çok üzgünüm. Babamı çok özledim ve onu çok seviyorum. 3 gün sonra küçük kardeşim Muhammed şehit oldu. İmtihan dünyası. Büyük bir acı. Bütün akrabalarım yakınlarım vefat etti. Sadece 7 kişi kaldık."

        Younıs, 75 yıldır işgal altında yaşadıklarını ve son nefeslerine kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Çok savaş yaşadık ama bu savaş değil katliam. Yemek, su ve ilaç yok. Ameliyat olacak çok kişi var ancak anestezi yok. Allah büyüktür ve her şeyi görüyor. Zulmü kabul etmez." dedi.

        Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi olan Gazzeli Mahmoud Alnaffar da Filistin meselesinin yalnızca Filistinlilere üzgü değil, tüm Müslümanları ilgilendiren İslami bir mesele olduğunu ifade etti.

        Filistin'in, İslam açısından kutsal bir toprak ve mübarek bir yurt olduğunu dile getiren Alnaffar, "Siyonist düşman ve müttefikleri bu konunun farkındalar. Bu nedenle ABD ve batılı ülkeler ilk günden itibaren işgalci ülkenin yanında yer alarak onların silah ve tüm ihtiyaçlarını sağlamaktadırlar." ifadelerini kulandı.

        Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Top ise "Gazze'de saldırılar başladıktan sonra bu üçüncü konferansım. Bundan sonrada dilimiz döndüğünce Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı anlatmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Konferansa, üniversitenin idari ve akademik personeli, öğrenciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sigarada yeni düzen
        Sigarada yeni düzen
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        Kayıp kadının cansız bedeni toprağa gömülü bulundu!
        Kayıp kadının cansız bedeni toprağa gömülü bulundu!
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Nepal'deki uçak kazasının nedeni belli oldu
        Nepal'deki uçak kazasının nedeni belli oldu
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kuaförler ve berberler Tatvan'da yarıştı
        Kuaförler ve berberler Tatvan'da yarıştı
        Tatvan'daki Fizik Tedavi Ünitesi'nde günlük 200 hastaya sağlık hizmeti veri...
        Tatvan'daki Fizik Tedavi Ünitesi'nde günlük 200 hastaya sağlık hizmeti veri...
        Bitlis'te Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyelerinden DEM Parti'ye...
        Bitlis'te Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyelerinden DEM Parti'ye...
        Bitlis'te şehit yakınları ile gazilerden DEM Parti'ye tepki
        Bitlis'te şehit yakınları ile gazilerden DEM Parti'ye tepki
        Babası 'eğlensin' diye salona götürüyordu, şimdi karateci kızlar yetiştiriy...
        Babası 'eğlensin' diye salona götürüyordu, şimdi karateci kızlar yetiştiriy...
        Bitlis'te Filistin yararına kermes düzenlendi
        Bitlis'te Filistin yararına kermes düzenlendi