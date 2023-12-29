Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Tatvan'da açılan kurslardan 8 bin 122 kişi yararlandı

        Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde "Hayat Boyu Öğrenme Projesi" kapsamında açılan 470 kursa 8 bin 122 kişi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 21:15 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatvan'da açılan kurslardan 8 bin 122 kişi yararlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde "Hayat Boyu Öğrenme Projesi" kapsamında açılan 470 kursa 8 bin 122 kişi katıldı.

        Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, şu anda 120 kursun devam ettiğini belirtti.

        Müdürlük olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında 470 kurs açtıklarını anlatan Acar, "2 bin 800 erkek ve 5 bin 322 kadını eğitim öğretim çalışmalarına kazandırdık. Halihazırda 120 kursumuz mevcut ve çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        Dikiş nakış kursuna katılan kursiyerlerden Nuran Ballıoğlu ise Halk Eğitimi Merkezi'nde kursa katıldığını bildirerek, eğitimler sayesinde çok şey öğrendiğini belirtti.

        Ballıoğlu, "Hocalarımızdan çok memnunuz. Yeni üretim yaptığımız gibi eski ürünleri de değerlendirerek daha güzel şeyler üretiyoruz. Bazı arkadaşlar ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor bazıları da evde kullanmak istediği ürünleri burada hazırlıyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray, Türkiye'ye dönüyor!
        Galatasaray, Türkiye'ye dönüyor!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        MSB: 16 hedef imha edildi
        MSB: 16 hedef imha edildi
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar

        Benzer Haberler

        Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, öğrencilere yönelik eğitimlerini sürd...
        Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, öğrencilere yönelik eğitimlerini sürd...
        Tatvan'da açılan Kürtçe dil kursu ilgi görüyor
        Tatvan'da açılan Kürtçe dil kursu ilgi görüyor
        Bitlis'te 2 araçta 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
        Bitlis'te 2 araçta 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
        Bitlis'te 20 kilo esrara 5 tutuklama
        Bitlis'te 20 kilo esrara 5 tutuklama
        Tatvan'da öğrencilere yönelik "Kudüs Bilinci" konferansı
        Tatvan'da öğrencilere yönelik "Kudüs Bilinci" konferansı
        Bitlis'te "Gazze bizim neyimiz olur?" konferansı düzenlendi
        Bitlis'te "Gazze bizim neyimiz olur?" konferansı düzenlendi