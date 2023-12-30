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        Bitlis'te tüm etkinlikler 3 gün süreyle izne bağlandı

        Bitlis Valiliği, il genelinde tüm etkinliklerin 3 gün süreyle izne bağlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 00:23 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:23
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        Bitlis'te tüm etkinlikler 3 gün süreyle izne bağlandı
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        Bitlis Valiliği, il genelinde tüm etkinliklerin 3 gün süreyle izne bağlandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelebilecek provokasyonların engellenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

        Bu kapsamda, il sınırlarında bugün saat 00.01'den 1 Ocak 2024 saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle meydan, cadde, yol, sokak, park gibi umuma açık alanlarda yapılması zorunlu olan etkinlikler dışında diğer etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümlerince izne bağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Miting, açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantılar, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama kampanyası, dilek feneri, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri, kamu kurumları hariç olmak üzere anma toplantısı, panel, konferans, çalıştay, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim gibi faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma, sticker yapıştırma türündeki her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetlerin yapılması için mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgelerle bildirimde bulunmak şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanması uygun görülmüştür."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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