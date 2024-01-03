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        Tatvan'da öğrencilere yönelik tekne turu düzenlendi

        Vangölü Aktivistleri Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün "Van Gölü Havzası Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Projesi" kapsamında Tatvan'da öğrenciler için tekne turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:38
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        Tatvan'da öğrencilere yönelik tekne turu düzenlendi
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        Vangölü Aktivistleri Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün "Van Gölü Havzası Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Projesi" kapsamında Tatvan'da öğrenciler için tekne turu düzenledi.

        Van ve Bitlis'te gerçekleştirdikleri eğitim seminerleriyle öğrencilerin Van Gölü konusundaki farkındalıklarını artırmaya çalışan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, bölgenin tanıtımına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

        Dernek üyeleri, eğitimlerle havzadaki doğal güzelliklerin korunması, tanıtılması ve çevre temizliği konularında bilgilendirdikleri öğrenciler için tekne turu düzenledi.

        Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan, geçen yıl 100 okulda eğitim semineri düzenlediklerini söyledi.

        Van Gölü'nü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere yönelik etkinlikler yaptıklarını dile getiren Ercan, şöyle konuştu:

        "Etkinliğimize Tatvan Şehit Mehmet Ali Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Karşıyaka İlkokulu öğrencileri katıldı. Van Gölü'nün Tatvan sahilinde düzenlediğimiz turda, öğrencilerimize doğanın önemi, çevre kirliliğiyle mücadele ve Van Gölü'nün korunmasıyla alakalı bilgilendirmeler yaptık. Van ve Bitlis'teki tarihi yerleri tanıtarak Van Gölü havzasındaki güzelliklerden bahsettik. Öğrencilerimize doğayı neden korumamız gerektiğini ve çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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