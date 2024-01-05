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        Bitlis'te eğitime kar engeli

        Bitlis'te yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 08:13 Güncelleme: 05.01.2024 - 08:13
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        Bitlis'te eğitime kar engeli
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        Bitlis'te yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi.

        Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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