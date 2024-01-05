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        Bitlis'te tırın dorsesinin altına gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'te durdurulan tırın dorsesinin altına gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:53
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        Bitlis'te tırın dorsesinin altına gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bitlis'te durdurulan tırın dorsesinin altına gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan tırın dorsesinin altına gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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