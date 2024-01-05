Bitlis'te tırın dorsesinin altına gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te durdurulan tırın dorsesinin altına gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis'te durdurulan tırın dorsesinin altına gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan tırın dorsesinin altına gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.
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