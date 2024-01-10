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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:48 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:48
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaömeroğlu, mesajında, Çalışan Gazeteciler Günü'nün, basın çalışanlarına çeşitli haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961'de kabul edilmesiyle kutlanmaya başlandığını belirtti.

        Demokrasinin gelişimine ve toplumsal bilincin oluşturulmasına değerli katkılarda bulunan ve büyük bir fedakarlıkla halkın doğru haber alması için çaba sarf eden basın emekçilerinin bu gayretinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydeden Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

        "Basın milletin ortak sesi olup halkın düşüncelerini, sorunlarını, endişelerini ve sevinçlerini ortaya çıkarır. Özellikle yerel basın mensupları, kamuoyunu aydınlatma görevlerinin yanı sıra bulundukları ilin sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişimine de büyük katkı sağlamaktadır. Çalışan Gazeteciler Günü, basın mensuplarının özverili çalışmalarını takdir etmek, onlara destek olmak ve toplumun haber alma hakkını vurgulamak adına önemli bir fırsattır. Basın, demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından biridir ve bu özel gün basın özgürlüğüne ve gazetecilerin haklarına dikkat çekmek açısından da önemlidir. Bu vesileyle ilimizde halkımızın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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