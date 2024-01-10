AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Tanğlay için karşılama programı düzenlendi

AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanlığına aday gösterilen Nesrullah Tanglay için karşılama programı yapıldı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ile Muş Alparslan Havalimanı'na gelen Tanğlay, daha sonra oluşturulan konvoy eşliğinde AK Parti Bitlis İl Başkanlığı önüne geçti.

Burada meşalelerle kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Tanğlay, belediye başkanlığının kutsal bir görev olduğunu belirterek, insanın doğup büyüdüğü şehre hizmet etmesinin şeref olduğunu söyledi.

Kente önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Tanğlay, şöyle devam etti:

"Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin. 5 yılda bu şehirde hizmet olmaz, şehir böyle kalır, viran olur diyenlerin o düşüncesini kırdık. 5 yılda bu şehri hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yaptık, yorulmadık. Bugün karşınıza alnı açık, başı dik çıktık. Verdiğimiz sözlerin hepsini yaptık ama yine durmayacağız. Allah'ın izniyle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. 7 bin yıllık bu kenti hak ettiği yere bu ekiple taşıyacağız. Bu şehrin tarihini dünyaya tanıtacağız. Bitlis'in hizmete ihtiyacı var. 5 yıl boyunca hangi zor hizmeti yapmaya kalktıysam hemşerilerim yanımda oldu. Bu aslında onların gücü. Onların verdiği güçle bu şehirde hizmet ettim."

Bugün itibarıyla seçim çalışmalarına başladıklarını bildiren Tanğlay, "Rabbim bizi utandırmasın, yolumuzu ve bahtımızı açık etsin. Bitlis'in boş laflara ve işlere karnı tok. Artık kaybedecek zamanımız yok. Güzel bir seçim çalışması yapacağız, herkese ulaşmaya çalışacağız. Bu yıl Bitlis'ten öyle bir güçle ses vereceğiz ve öyle güçlü gideceğiz ki Allah'ın izniyle o seçim sonucunu masaya koyduğumuzda istediğimiz hizmeti getireceğiz. Onun için çok çalışacağız." diye konuştu.

Bedirhanoğlu ise AK Parti iktidarının 22 yıldır hep milletin dediğini yapan ve milletin çizdiği istikamette yürüyen Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük bir dava ve siyaset hareketi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yazdığı destanın AK Parti'yi iktidara getirdiğini belirten Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu devam ettirmek için yine belediyelerimizi tek tek alarak hizmet ve eser siyasetimize devam edeceğiz. Belediyelerimizi her konuşmada ifade ettiğim gibi egolarımızı tatmin etmek, makam hırsı ve mevki için istemiyoruz, millete hizmet etmek, eser üretmek için istiyoruz. Nesrullah kardeşimiz 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde önemli hizmetler yaptı. Yeni dönemde de Bitlis'teki bu değişim ve dönüşüm aşamasını hızlı şekilde devam ettirecek. Biz de Ankara'da onun destekçisi olacağız, milletimize hizmet etme noktasında yürüyeceğiz. Karşımızdaki rakiplere bakın. Memlekette hizmet ve eser adına bir şey söylediklerini duydunuz mu? Sadece karanlıktan bahsediyorlar, kısır döngü içinde siyaset yaparak belediyeleri kazanacaklarını düşünüyorlar."

Köstekçi de yaptıkları bütün işlerin hayırla sonuçlanması dileğinde bulunarak, "Başkanımız aday olmadığını söylüyordu. İstediğiniz için alıp getirdik. Size teslim ediyoruz. Onu belediye başkanı seçmek sizin göreviniz. Allah yar ve yardımcımız olsun, bizi utandırmasın. Bu kutlu yolda bizi mahcup etmesin." dedi.

Karşılamaya, ittifak partililerinin il başkanları, vatandaşlar ve partililer katıldı.