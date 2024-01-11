Tatvan'da kuaförler uygulamalı eğitim verildi Türkiye ile İran'nın farklı illerinden Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen berber, kuaför ve güzellik uzmanlarına uygulamalı eğitim verildi.

Türkiye ile İran'nın farklı illerinden Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen berber, kuaför ve güzellik uzmanlarına uygulamalı eğitim verildi.

İlçedeki özel bir işletmede düzenlenen eğitime 6 eğitmen ve 24 kuaför katıldı.

4 gün süren eğitim programı kapsamında katılımcılara saç renklendirme, topuz, türban, protez tırnak, kalıcı makyaj ve cilt bakımı ile ilgili tüm işlemler konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim programını organize eden Hüseyin Yüksel, gazetecilere, düzenlenen eğitim programının çok verimli geçtiğini belirterek, "Kuaför meslek gurubu ile ilgili birebir uygulamalı eğitimler veriyoruz. Bu programımız 4 gün sürdü. Türban, renklendirme ve profesyonel makyaj dalında eğitim verildi." dedi.

Makyaj eğitimi veren Shahrezad Shafag ise İran'ın Urmiye kentinden geldiğini belirtti.

İzmir'den gelen renklendirme uzmanı Şafak Özdemir de "Renklendirme, türban ve makyaj eğitimlerinden oluşan bir kamp yapılıyor. Farklı şehirlerden katılan arkadaşlarımız var. Vizyonlarını daha çok geliştirmek amacıyla onlara eğitimler veriyoruz ve bilgi paylaşımı yapıyoruz."diye konuştu.