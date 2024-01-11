Bitlis'te yoğun kar ve tipide aracıyla mahsur kalan arıcı ekiplerce kurtarıldı Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan arıcı, ekiplerin 24 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan arıcı, ekiplerin 24 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

İl Özel İdaresi'nin sosyal medya hebasından yaptığı bilgilendirmede, il merkezine bağlı Sarpkaya köyü civarındaki arılarını almak için bölgeye giden kişi, yoğun kar ve tipi nedeniyle aracıyla mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması başlattı.

Ekiplerce yürütülen 24 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan kişi kurtarıldı.