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        Elektrik arıza ekipleri Bitlis'te kırsal bölgelerdeki kesintilere müdahale ediyor

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış koşullarında meydana gelen arızaları gidermek için çalışma yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:29
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        Elektrik arıza ekipleri Bitlis'te kırsal bölgelerdeki kesintilere müdahale ediyor
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        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış koşullarında meydana gelen arızaları gidermek için çalışma yürüttü.

        Tatvan'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yolu kardan kapanan Anadere köyü kırsalında meydana gelen arızayı girmek için ekipler bölgeye yönlendirildi.

        Kar kalınlığının fazla olduğu köyün kırsal bölgesine araçlar gidemediği için 3 kilometre yürüyerek arızanın bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, gerekli onarımı yaparak tekrar kesintinin olduğu bölgeye enerji verilmesini sağladı.

        VEDAŞ İl Müdürü Bahadır Demir. Türkiye'nin en soğuk ve coğrafi koşullarının en zor olduğu bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti vermeye çalıştıklarını belirtti.

        Ekiplerin, tipinin etkili olduğu zamanlarda bile vatandaşların mağdur olmaması için kar yağışına ve soğuğa aldırış etmeden arızalara müdahale ettiğini belirten Demir, "Ekiplerimiz özverili şekilde çalışma yürütüyor. Anadere köyü kırsalında karda 3 kilometre yürüyen ekiplerimiz iletken arızalarını giderek köylere enerji sağladı. Abonelerimize sunduğumuz hizmeti en üst seviyede tutabilmek adına her geçen gün daha da güçlenen bir ekip olarak kaliteli ve kesintisiz enerji arzını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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