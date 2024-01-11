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        Bitlis VEDAŞ ekibi, enerji tasarrufu hakkında öğrencileri bilgilendirdi

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, ilkokuldaki öğrencileri enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:34
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        Bitlis VEDAŞ ekibi, enerji tasarrufu hakkında öğrencileri bilgilendirdi
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        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, ilkokuldaki öğrencileri enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda bilgilendirdi.

        VEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos Şehit Metin Özdemir İlkokulu'nda öğrencilere sunum yaptı.

        VEDAŞ İl Müdürü Bahadır Demir, gazetecilere, çocuklara tükenen enerji kaynakları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

        Öğrencilere yarınlara dair sorumluluklarından bahsettiklerini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

        "Yapacağımız her tasarrufun bizden sonraki nesiller için faydasından bahsettik. Daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için enerjiyi verimli kullanmalı ve gerekli tasarruf önlemlerini alıp bu şekilde değerlendirmek gerektiğini söyledik. Çocukların enerjisi bizi daha da heyecanlandırdı. Okul idaresine ve yönetimine teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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