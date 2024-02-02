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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, kardan kapanan yolların açılması ve genişletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:44
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, kardan kapanan yolların açılması ve genişletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Van'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 22 mahallenin yolunu açtı.

        Ekipler, yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kar ve tipi nedeniyle kapalı 315 köy yolundan 313'ünün ulaşıma açıldığını belirtti.

        Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı olan 2 köy yolunu da kısa sürede açacaklarını kaydetti.

        - Muş

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 4 köy yolunun kapalı olduğunu söyledi.

        Ekiplerin yol açma çalışmalarına devam ettiğini anlatan Yentür, "Ekipler yol açma ve genişletme çalışmalarına devam ediyor." dedi.

        İlde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu, dereler buzla kaplandı.

        Belediye ekipleri de kent merkezinde yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

        - Hakkari

        Hakkari'de karla mücadele ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde açılan yollarda genişletme çalışmalarına devam ediyor.

        Şemdinli ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlarla köylerdeki tek katlı evler ve ahırlar karla kaplandı.

        Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Öveç köyünde besiciler hayvanlarını beslemekte zorlandı.

        Ahırlarının damlarında biriken karı temizleyen besiciler, gün boyunca karla mücadele ediyor.

        Çocuklar ise kızak ve bidonlarla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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