Bitlis'te polisler, vatandaşlara "UYUMA" ve "NARVAS" projelerini anlattı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce geliştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) projeleri hakkında bilgilendirdi.

Kentin belli noktalarında projeler hakkında vatandaşların bilgilendirilmelerine yönelik çalışma yürüten polisler, uygulamaların telefonlara indirilmesi ve kullanılması konusunda detaylı bilgi verdi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Berat Günçiçek, gazetecilere, uyuşturucu maddeyle mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede ederken teknolojik imkanlardan da faydalandıklarını anlatan Günçiçek, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzün hayata geçirdiği 'UYUMA' aplikasyonu ile vatandaşımız bize rahat ve hızlı şekilde ulaşabilir. Uyuşturucu madde ticareti trafiğini gören vatandaşımız bu programla bize anında ihbarda bulunabilir. Telefona indirilen uygulamaya ilk girişte kimlik bilgileri istenecek. İhbar edenin kimlik bilgileri üçüncü kişilerin eline geçmeyecek. Bunun kayıtları bizdedir. Bundaki amaç, vatandaşlarımızın uyuşturucu madde ticaretini en kısa zamanda kolluk kuvvetlerine iletmesidir. Telefonların konum bilgileri açık olduğunda vatandaşlarımız ihbar tuşuna bastığında, ihbar sitemize düşüyor ve ekiplerimiz hızlıca uyuşturucu madde ticaretine müdahale için yola çıkıyor. Vatandaşımızın bize ulaşması için çok kullanışlı ve faydalı bir program."

Uyuşturucu madde ticaretinin toplumun önündeki en büyük sorunlardan biri olduğunun altını çizen Günçiçek, vatandaşların desteği olmadan mücadelenin sekteye uğrayacağını, bu nedenle her zaman vatandaşları yanlarında görmek istediklerini kaydetti.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan NARVAS üzerinden de analize dayalı çalışma yürüttüklerini anlatan Günçiçek, bunun bir yapay zeka programı olduğunu ifade etti.

Günçiçek, "Gelen ihbarları, oralardaki operasyonları, ele geçirilen uyuşturucu miktarını, uyuşturucu madde satışı ve yakalananları NARVAS üzerinden inceliyoruz. Bu da mücadelemize güç katıyor. UYUMA uygulamasıyla vatandaşlarımız bize ulaşıyor. Biz de vatandaşlara ulaşmak için eğitimler, seminerler ve toplantılar yapıyoruz. Kamu kuruluşları çalışanları, öğretmenler, okullardaki görevliler, güvenlik görevleri, şoförler, muhtarlar, aileler ve annelere ulaşmaları için görevlendirdiğimiz personelimiz var." diye konuştu.

UYUMA programı ile vatandaşların çektikleri fotoğraf ve videoları anında kendilerine ulaştırabileceğini kaydeden Günçiçek, bu programdan yapılan ihbarlar neticesinde yakalamaların arttığını sözlerine ekledi.