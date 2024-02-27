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        Bitlis'te bir araçta 11 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 11 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:10 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:44
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        Bitlis'te bir araçta 11 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 11 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda, 25 Şubat'ta Hizan'da durdurulan araçta arama yapan ekipler, 11 kilo 450 gram skunk ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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