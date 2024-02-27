Bitlis'te bir araçta 11 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmalarını sürdürdü.

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