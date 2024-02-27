Bitlis'te bir araçta 11 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'in Hizan ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 11 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 11 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, 25 Şubat'ta Hizan'da durdurulan araçta arama yapan ekipler, 11 kilo 450 gram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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