BETAV, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programı düzenledi

Aile Toplum Sağlığı Merkezi Uzman Doktoru İrem Elif Çetintaş ise meme kanserinde erken teşhisin önemine ilişkin sunum yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Avukat Emre Altun, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna yönelik konuşma yaptı.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla program düzenledi.

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