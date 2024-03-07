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        Tatvan'da Yeşilçam nostaljisi konseptiyle açılan kafe ilgi görüyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yeşilçam nostaljisi konseptiyle açılan ve antika eşyalarla süslenen kafe ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 19:17 Güncelleme: 07.03.2024 - 20:04
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        Tatvan'da Yeşilçam nostaljisi konseptiyle açılan kafe ilgi görüyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yeşilçam nostaljisi konseptiyle açılan ve antika eşyalarla süslenen kafe ilgi görüyor.

        Sinema yıldızlarının posterleriyle süslenen kafeye gelenler, hem nostaljik eşyaları inceliyor hem de fotoğraf çektiriyor.

        Kafe işletmecisi Fırat Kılıçlı, iş yerinin her yerini sanatçılarının fotoğraflarıyla ve film kareleriyle kaplayarak, müşterilere Yeşilçam ruhunu yaşattıklarını söyledi.

        İş yerini kısa bir süre önce açmalarına rağmen vatandaşın ilgisini gördüklerini ifade eden Kılıçlı, şöyle konuştu:

        "Yeşilçam'ın ruhuna yakışacak bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca haftanın iki günü nostalji gecesi düzenliyoruz. Eski zamanlara sürekli özlem duyuyordum. Bu nedenle memleketim Tatvan'da böyle bir iş yeri açtım. Burayı açtığımız günden bu yana insanlar geliyor ve görünce mutlu oluyorlar. Çay ve kahve içtikten sonra fotoğraf ve video çekiyorlar. Amacımız burayı daha geliştirerek ileriye götürmek. Nostalji oluşturduk ve Yeşilçam film kareleriyle duvarlarımızı süsledik. Buraya gelen misafirler, eski şarkıları dinlemekten ayrı bir keyif alıyor. İnsanların burada mutlu olduklarını görünce, biz daha çok mutlu oluyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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