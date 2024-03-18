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        Tatvan'da "Sektörün Enleri Ödül Gecesi" düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, farklı illerden ve ülkelerden kuaför, berber ile güzellik salonu işletmecisinin katılımıyla "Sektörün Enleri Ödül Gecesi" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:28
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        Tatvan'da "Sektörün Enleri Ödül Gecesi" düzenlendi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, farklı illerden ve ülkelerden kuaför, berber ile güzellik salonu işletmecisinin katılımıyla "Sektörün Enleri Ödül Gecesi" programı düzenlendi.

        Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, farklı illerden ve İran, Azerbaycan, Gürcistan ile Almanya'dan gelen yaklaşık 200 kuaför, berber ve güzellik salonu işletmecisi ve oda başkanlarına plaket takdim edildi.

        Ardından sektörde en iyiler arasında yer alan katılımcılara ödül verildi.

        Programı organize eden kuaför işletmecisi Hüseyin Yüksel, bu programı ilçede düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Elazığ'dan gelen Beyhan Tanrıkulu da mesleğinde öne çıkan insanlarla aynı ortamda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bugün burada olduğumuz için çok mutluyuz. Tatvan'daki meslektaşlarımıza ve Tatvan halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

        Diyarbakır'dan gelen Ebru Eryıldırım da, "Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illerde eğitim verme fırsatımız oldu. Bu sektörde çok sayıda kişiyi yetiştirdik. Onlar adına emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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