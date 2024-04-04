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        Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri için başlatılan 15 günlük yasak kaldırıldı

        Bitlis Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, açık ve kapalı yer toplantıları, protesto eylemleriyle ilgili uygulanan 15 günlük yasağın kaldırıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 16:40 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:40
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        Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri için başlatılan 15 günlük yasak kaldırıldı
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        Bitlis Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, açık ve kapalı yer toplantıları, protesto eylemleriyle ilgili uygulanan 15 günlük yasağın kaldırıldığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, 3 Nisan'da alınan 15 günlük yasaklama kararının bugün itibarıyla iptal edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ülke gündemini meşgul eden olaylar ve gelişmelerle ilgili eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler, başkalarının hak ve özgürlükleri, genel asayişin devamının temini ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Bitlis sınırları içinde 3 Nisan saat 00.01'den 17 Nisan saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle alınan yasaklama kararı iptal edilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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