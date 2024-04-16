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        Hobi olarak başladığı muaythaide gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

        ŞENER TOKTAŞ - Şubat ayında Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Gamze Korkmaz, şimdi de dünya şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:17 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:17
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        Hobi olarak başladığı muaythaide gözünü dünya şampiyonluğuna dikti
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        ŞENER TOKTAŞ - Şubat ayında Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Gamze Korkmaz, şimdi de dünya şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Babasının tayininden dolayı ailesiyle Bitlis'in Tatvan ilçesine yerleşen 22 yaşındaki Afyonkarahisarlı Gamze Korkmaz, 10 yıl önce ablası ve kız kardeşiyle hobi olarak muaythai yapmaya başladı.

        Disiplinli çalışıp kendini geliştirerek katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde eden Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Gamze Korkmaz, milli takım formasıyla da birçok yarışmada ter döktü.

        Türkiye Muaythai Federasyonunun şubatta Mersin'de düzenlediği Üniversiteler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda birinci olan Korkmaz, şimdi de eylülde yapılacak Dünya Üniversiteler Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

        Muaythai Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur gözetiminde günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanan Korkmaz, şampiyonanın düzenleneceği Katar'da Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak için çaba gösteriyor.

        - "4 kardeşiz, üçümüz muaythai yapıyoruz"

        Milli sporcu Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının görevi dolayısıyla geldikleri Tatvan'da ablası ve kız kardeşiyle muaythaiye başladıklarını söyledi.

        Bu sporda önemli başarılar elde ettikleri için kentte kalmaya devam ettiklerini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

        "Artık Bitlisli olduk. Son 2022 ve 2023'te muaythai Avrupa şampiyonu oldum. Dünya ikinciliği ve üçüncülüğüm var. Bu yıl yapılan Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası'nda birinci oldum. Eylülde Katar'da yapılacak Dünya Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. 4 kız kardeşiz. Üçümüz muaythai yapıyoruz. Ablam 2018'de Avrupa Kupası Şampiyonasında birinci, kardeşim de geçen yıl dünya şampiyonu oldu. Üç kız kardeş olarak milli takımdayız ve bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyoruz."

        Spora başladıklarında belirledikleri bir hedeflerinin olmadığını, hobi olsun diye yaptıklarını belirten Korkmaz, antrenörleriyle maça gitmeye başladıktan sonra durumun ciddiyetinin farkına vardıklarını ve daha hırslı çalıştıklarını anlattı.

        Kız kardeşleriyle Tatvan'da bu branşta ilk milli sporcu olma ünvanını elde ettiklerini kaydeden Korkmaz, "Çok çalıştık. İlk birkaç yıl zorluklar oldu. Sonra bayrağımızı dalgalandırma hakkı kazandık. Kardeşim, ablam ve ben birçok kez dünya ve Avrupa şampiyonasına katıldık. Üçüncülüğümüz ve ikinciliğimiz var. Kardeşim de dünya şampiyonu oldu. Bayrağımızı dalgalandırmak gurur vericiydi. Emeğimizin karşılığını almak bizi çok mutlu etti. Daha iyi dereceler almak için çok çalışacağız. Katar'da birincilik elde ederek başarılarıma dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Öğrencilerimizin başarısı için elimizden geleni yapıyoruz"

        Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Hazar ise Korkmaz'ın muaythai sporu yapan çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirtti.

        Korkmaz'ın Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derecelerinin olduğunu vurgulayan Hazar, "Son olarak 70 üniversiteden 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen üniversitelerarası şampiyonada 45 kiloda birinci oldu. Bu büyük bir başarı. Öğrencilerimizin derslerinde ve sporda başarısı için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm öğrencilerimizin Korkmaz gibi olması için gereken katkıyı veriyoruz." dedi.

        Antrenör Ömer Uğur da "Sporcumuz Katar'da da üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek dünya şampiyonu olacak. Hem okulunda hem de kulübünde antrenmanlarına devam etti. Düzenli ve disiplinli çalışma da başarıyı getirdi. Bu çabası onun Türkiye şampiyonu olmasını sağladı. Şimdi de dünya şampiyonası için çok yoğun çalışıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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