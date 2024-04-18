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        Bitlis'te sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 polis adliyeye sevk edildi

        "Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracın ve polis memuru eşinin görev yerinin bildirilerek hedef haline getirildiği"ne ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 polis adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:25
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        Bitlis'te sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 polis adliyeye sevk edildi
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        "Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracın ve polis memuru eşinin görev yerinin bildirilerek hedef haline getirildiği"ne ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 polis adliyeye sevk edildi.

        Sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" hesabıyla, "Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu" tespit edilen V.K. ile bilgi aktarımı yapan polis memurları S.B. ve O.Z'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Bitlis Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 polis, Bitlis Adliyesi'ne getirildi.

        13 Nisan'da sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" isimli hesapla söz konusu paylaşımlarda bulduğu tespit edilen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. ile bilgi paylaşımı yapan Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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