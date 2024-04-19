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        Bitlis'te besiciler hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı

        Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde havanın ısınmasıyla besiciler, hayvanlarını meralarda otlatmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:06 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:06
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        Bitlis'te besiciler hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı
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        Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde havanın ısınmasıyla besiciler, hayvanlarını meralarda otlatmaya başladı.

        Kışın çetin geçtiği Bitlis'te, karların erimesiyle doğa canlandı.

        Kentteki besiciler de kış boşunca ahırlarda ot, saman ve yemle besledikleri hayvanlarını yeşeren meralara çıkardı.

        Karlı dağların eteklerindeki meralarda sürülerini otlatan besiciler, saman, yem ve ot maliyetinden de kurtuldu.

        Hizan'daki Gayda Ovası'nda küçükbaş hayvanlarını otlatan Sabri Aytar, AA muhabirine, karların erimesiyle doğanın canlandığını belirtti.

        İlkbaharın güzelliklerini yaşamaya başladıklarını söyleyen Aytar, "Meralarımız, çayırlarımız yeşerdiği için artık hayvanlarımıza ot yedirmiyoruz. Merada otlatıyoruz. Yazın Gayda Ovası çok sıcak olduğu için yaylaya gidiyoruz. Yaylalar daha serin ve güzel." dedi.

        Kapısuyu köyü sakinlerinden besici Ahmet Yılmaz, ilkbaharın gelmesiyle havanın ısındığını, bu sayede hayvanlarını meralara çıkardıklarını ifade etti.

        Besici İzzettin Yılmaz, "İlkbaharın gelmesiyle her taraf yeşerdi. Hayvanlarımızı dışarı çıkarmaya başladık. Yazın da yaylaya çıkacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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