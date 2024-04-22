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        Ahlatlı öğrenciler Gazze'deki akranlarına destek için resim çizdi

        Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki çocuklara destek amacıyla resim çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:22
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        Ahlatlı öğrenciler Gazze'deki akranlarına destek için resim çizdi
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        Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki çocuklara destek amacıyla resim çizdi.

        Selçuklu İlkokulu'nda eğitim gören 468 öğrenci, öğretmenlerinin öncülüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gazze'deki akranlarına destek olmak için bir araya geldi.

        Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, resimler yaptı, Türk ve Filistin bayrakları çizdi.

        Çizdikleri resimlerin üzerine "Dünya çocuklar günü kutlu olsun", "Gazzeli çocukları rahat bırakın" ve "Gazze'yi seviyoruz" yazıları yazan öğrenciler, saldırılan bir an önce son bulmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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