Bitlis'te usta öğreticiler öğrencileri eğlendirdi
Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğreticiler, "Minik Eller Büyük Hayaller Projesi" kapsamında köy okulunda düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.
Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğreticiler, "Minik Eller Büyük Hayaller Projesi" kapsamında köy okulunda düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca eğitim kurumlarındaki öğrencilerin özgüven ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla "Minik Eller Büyük Hayaller Projesi" hayata geçirildi.
Proje kapsamında Değirmenaltı Köyü İlkokulu'na giden usta öğreticiler, yüzlerini boyadıkları öğrencilerle etkinlikler düzenledi, oyunlar oynadı.
Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Vedat Didinç, öğrencilerin özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, ilgi alanı oluşturmak, milli ve kültürel değerleri kazandırmak amacıyla sosyal etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Didinç, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.
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