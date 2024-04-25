Bitlis'te usta öğreticiler öğrencileri eğlendirdi

Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Vedat Didinç, öğrencilerin özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, ilgi alanı oluşturmak, milli ve kültürel değerleri kazandırmak amacıyla sosyal etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

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