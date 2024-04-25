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        HAVELSAN Ekspres Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen HAVELSAN Ekspres Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:31 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:31
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        HAVELSAN Ekspres Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen HAVELSAN Ekspres Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN'ın yapay zeka platformu olan MAIN ürün temelinde 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya 28 üniversiteden 62 öğrenci katıldı.

        Ahlat'ta düzenlenen "HAVELSAN Ekspres Yarışması" ödül töreninde konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, yazılım sektörünün bilgi ve iletişim teknolojileri içindeki öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

        Devletlerin ulusal güvenliklerini sağlamak, şirketlerin de rekabet avantajı yaratmak için yazılım projelerine büyük yatırımlar yaptığını kaydeden Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

        "İrlanda, Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler, yazılım sektörünü stratejik sektör olarak belirleyip kısa sürede gelişmiş ülkelerle aralarındaki makası kapatmışlardır. Gelişmekte olan ülkeler sınıfında bulunan ülkemiz de yaklaşık 20 yıldır yazılım sektörüne yönelik çeşitli politikalar üretmekte ve yazılım sektörünü büyütmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen HAVELSAN Ekspres Yarışması ile öğrencilerimiz kendilerini geliştirme imkanı bulmaktadır. Çocuklarımızın üretim maharetlerini, inovatif düşüncelerini ve tasarımlarını üretime dönüştürme istek ve çabalarının ülkemizin aydınlık geleceğine katkı sağlayacağına içtenlikle inanıyorum. Bu sebeple bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen HAVELSAN üyelerine teşekkür ediyorum."

        Öğrencileri Bitlis'te ağırlamaktan gurur duyduğunu ifade eden Karaömeroğlu, "Bugün kadim şehrimizde bilim insanlarımızı ağırlamak bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. Bu düşüncelerle Türk savunma sanayisine katkı sunan tüm kurum, kuruluş ve firmalarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz, milletimiz ve bekamız uğrunda yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum. Bu vesileyle istiklalimiz ve istikbalimiz için can veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Vali Karaömeroğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ve protokol üyeleri tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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