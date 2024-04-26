Bitlis'te çöp konteynerleri yenilendi

Çetin geçen kış koşullarında kullanılamaz hale gelen çöp konteynerlerini de yenileyen ekipler, bazı noktalara da yeni çöp konteynerleri bıraktı.

Bitlis'te çetin kış koşularında zarar gören ya da kullanılamaz haldeki çöp konteynerleri yenilendi.

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