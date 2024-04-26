Eren Holding Bitlis'te 32 derslikli okul yaptıracak

Eren Holding, Bitlis'te 32 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu yapacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, yönetim kurulu üyeleri İsmail Eren ve Ziya Eren, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) yönetim kurulu üyeleri, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, ilgili kurum müdürlerinin de katılımıyla kentte yapılması planlanan öğrenci yurdu, otel, okul, araştırma hastanesi yatırımları hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.