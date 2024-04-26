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        Eren Holding Bitlis'te 32 derslikli okul yaptıracak

        Eren Holding, Bitlis'te 32 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:01 Güncelleme: 26.04.2024 - 19:01
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        Eren Holding Bitlis'te 32 derslikli okul yaptıracak
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        Eren Holding, Bitlis'te 32 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu yapacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, yönetim kurulu üyeleri İsmail Eren ve Ziya Eren, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) yönetim kurulu üyeleri, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret etti.

        Ziyarette, ilgili kurum müdürlerinin de katılımıyla kentte yapılması planlanan öğrenci yurdu, otel, okul, araştırma hastanesi yatırımları hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Eren Holding'in kentte yapacağı 32 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun protokolü de Vali Karaömeroğlu, Ahmet Eren ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür tarafından imzalandı.

        Vali Karaömeroğlu, kentte yaptıkları yatırımlardan dolayı Eren'e teşekkür etti, okulun Bitlis'e hayırlı olması dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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