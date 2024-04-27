Bitlis'te "Tarihe Damga Vuranlar, Haluk Dursun" anma programı düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Tarihe Damga Vuranlar, Haluk Dursun" anma programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla Anadolu Kültür ve Tarih Birliği Derneği tarafından düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, ülkenin yetiştirdiği mümtaz insanlardan birini anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

"Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen elim bir trafik kazası sonucu maalesef hocamızı 19 Ağustos 2019'da kaybettik. Kültür birikimi ve hitabetiyle araştırmayı, bildiğini ve gördüğünü meraklısına aktarmayı seven, hayatını görevine adayan bir bilim insanıydı. Ahmet hocamızı bir kez daha rahmetle, özlemle, şükranla yad ediyorum. Değerli ailesine, dostlarına, mesai arkadaşlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Rabbim Haluk hocamızdan razı olsun. Bu anlamlı buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise Dursun'un bir ideal, ülkü ve niyet uğruna yola koyulanlardan olduğunu dile getirerek, "Bugün bizi burada bir araya getirdi. Bunu da yaparken bir mekan ve bellek ilişkisi kurmaya yönelik en önemli noktalardan birinde Ahlat'ta bizleri buluşturdu. Gerçekten nereden geldik nereye doğru yürüyeceğiz duygusunu bize pekiştirebilecek bir noktada bir araya gelmiş olduk." dedi.

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Derneği Başkanı Doğan Güngör de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı iken çok sevdiği Ahlat'ı ziyaretinin ardından geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybeden Dursun'u anmak, Ahlat'ı anlatmak ve gençlerle bir arada olmak istediklerini belirtti.