Bitlis'te hafif ticari aracın çarptığı 2 kız öğrenci yaralandı
Bitlis'te hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kız öğrenci yaralandı.
Bitlis'te hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kız öğrenci yaralandı.
Hüsrevpaşa Mahallesi Çam Sitesi mevkisinde, Çetin Aydoğdu yönetimindeki 34 CET 602 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki İ.B.K. ve 12 yaşındaki G.G'ye çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan öğrenciler, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya tepki gösteren vatandaşlar, yeterli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle bir süre yolu ulaşıma kapattı.
Kaza yerine giden Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, vatandaşlarla görüşerek yolun açılmasını sağladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.